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воскресенье, 29 июля 2018 16:25

На побережье Азовского моря эвакуировали людей
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Непогода на Азовском побережье
Фото: ДСНС
Непогода на Азовском побережье
Непогода на Азовском побережье
Непогода на Азовском побережье

На побережье Азовского моря за погодных условий, десятки туристов оказались заблокированными на базе отдыха "Автотурист" и на Обиточная косе. Причина размыв дорог.

По информации ДСНС в Запорожской области, в субботу, 28 июля был сильный ветер и ливень.

Это привело к размыву дороги и образования промоин в этих местах.

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Люди пытаются выехать с базы отдыха, однако их автомобили застряли в песке.

Согласно информации, на момент прибытия спасателей к базе "Автотурист" от непогоды уже застряли более десятка авто.

"Бойцы ДСНС с помощью тросов и спецавтомобиля вытащили из района подтопления в твердого покрытия 11 легковых автомобилей и вывезли 46 человек, из них 9 детей. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Похожая ситуация произошла на Обиточная косе, где из-за шторма и колебания уровня воды тоже размыло дороги.

"Сотрудники" Бердянского лесного хозяйства в Приморском районе "на тракторе МТЗ и УАЗ вытащили 25 автомобилей и вывезли 40 человек. В результате происшествия никто не пострадал", - информирует ДСНС.

Таким образом, всего удалось спасти 86 человек, из них 9 детей, и вытянуть 36 автомобилей.

По данным спасателей, ситуация контролируется и мониторится. Областные подразделения находятся в постоянной готовности.

Нацполиция в Запорожской области сообщила, что сильный восточный ветер перемыл береговую линию и отрезал людей на автомобилях от проезжей части Приморского района.

Правоохранители и спасатели помогли выехать транспортным средствам.

"Кроме того, полицейские помогали водителям исправить мелкие неисправности в транспортных средствах, которые затопило водой", - говорится в сообщении.

Местный новостной сайт 061.ua пишет, что спасатели также ликвидируют последствия непогоды в городах Роды и Гуляйполе.

Кроме размыва дорог и блокировки поэтому туристов, в некоторых местах исчезает электроэнергия.

В субботу из-за непогоды без света остались 24 населенных пункта Запорожской области.

bbc.com
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29
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