На пепелище заброшенного здания нашли тело женщины

Во Львове во время пожара в заброшенном здания нашли тело молодой женщины. Фото: lv.dsns.gov.ua

Во Львове на ул. Щирецкой 12 апреля произошел пожар. Во время тушения возгорания обнаружили тело неизвестной женщины.

На вид погибшей 25-45 лет, сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"Огнем уничтожено деревянное бесхозяйственного здание, размером 2 на 3 метра, крытое железом, сухую траву на площади 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело неизвестной", - добавили в пресс-службе ГСЧС области.

Возгорание удалось ликвидировать за полчаса. Причины пожара и обстоятельства смерти человека расследуют полицейские.

В Краснограде Харьковской области во время пожара погибли 4 мужчин. Загорелось в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего тубдиспансера на ул. Полтавская.