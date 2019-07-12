На носилках вперед ногами: виновника смертельной аварии привезли в суд (ФОТО)

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12 июля Ивано-Франковский городской суд избирает меру пресечения 35-летнему Богдану Процива. Он депутат сельского совета в Долинском районе. За рулем авто спровоцировал аварию, в которой погибли 3 и 5-летний братья. Экспертиза показала, Процев на момент ДТП был пьян - экспертиза показала 2,95 промилле алкоголя в крови.

В суд депутата доставили с 2-часовой задержкой. Речь шла о переносе слушания, поскольку у мужчины резко повысилось давление. Его состояние удалось стабилизировать, по словам врачей. Однако в суд его принесли, пишет galka.if.ua.

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Сейчас подозреваемый лежит на носилках среди зала заседаний.

Ford Focus и Kia Sportage сошлись в лобовом столкновении в селе Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области вечером 10 июля. Погибли братья 5 и 3 лет. Их 33-летняя мать в тяжелом состоянии. 35-летнего водителя Kia Sportage задержали. Он депутат Подберезкого сельского совета. Близкий родственник местных бизнесменов, владельцев фирмы "Братья КИП".