На мосту погиб полицейский. Как все произошло

В Житомире в ДТП погиб 35-летний Игорь Мороз. За рулем собственного Volkswagen Polo врезался в троллейбус. Фото: zt.npu.gov.ua

15 января в 19:40 на Чудновском мосту в Житомире столкнулись троллейбус и Volkswagen Polo. Водитель последнего выехал на встречку, удар был боковой.

За рулем легковушки был полицейский 35-летний Игорь Мороз. От полученных травм он погиб на месте. Также покалечилась одна из пассажирок троллейбуса - 47-летняя местная жительница.

Капитан полиции ехал на собственном автомобиле для выполнения служебного задания, сообщилиGazeta.ua в отделе коммуникации областной полиции.

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"Игорь Мороз работал заместителем начальника управления информационно-аналитической поддержки. Был ответственным и принципиальным работником, добрым и порядочным человеком, искренним и надежным другом. По образованию военный связист. После окончания Житомирского военного института более 5 лет отдал Вооруженным Силам Украины. Службу в органах внутренних дел начал в 2014 году и был в разных подразделениях", - рассказали коллеги.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все причины и обстоятельств ДТП.

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