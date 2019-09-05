На Львовщине задержали беглецов из колонии. Тяжело ранен полицейский

Вечером 4 сентября в одном из сел Жидачевского району.на Львовщине задержали беглецов из Николаевской колонии киевлянина 20-летнего Виталия Буртовенка и 27-летнего Павла Дмитрука из Житомирщины.

Полицейский Олег Франко получил проникающее ножевое ранение грудной клетки, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/igor.zinkevych Из колонии в Львовской области сбежали двое осужденных - 20-летний Виталий Буртовенко (на фото - слева) и 27-летний Павел Дмитрук. Во время их задержания полицейский получил тяжелое ранение

"Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции Олег Франко был вне службы. Увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двух мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, что сбежали из исправительной колонии. Полицейский сообщил о незнакомцев в отделение полиции. А сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение полиции для установления личности", - сказано в сообщении.

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Мужчины отказались и Олег Франко решил их задержать. Злоумышленники оказали сопротивление и один из них ударил сержанта ножом в левую сторону грудной клетки.

Беглецов задержали коллеги сержанта. Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

3 сентября из Николаевской колонии во Львовской области сбежали двое осужденных. Была информация, что заказывали такси в 22:30 из Николаева на Киев.