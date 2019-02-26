На Хмельнитчине случилась уникальная ДТП с животными

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В райцентре Шепетовка Хмельницкой области 24-летний мужчина на похищенных лошадях въехал в припаркованный у тротуара "Audi".

"В конце рабочего дня 57-летний пострадавший зашел в гости к товарищу, а лошадей привязал на улице. Но вскоре в дом забежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку. А злоумышленник на такой скорости убегал, что протаранил подводой припаркованный на обочине автомобиль, от чего того аж отбросило в сторону ", - сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но пострадавший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции.

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На вора составили админпротокол за совершение ДТП без пострадавших, а следователи открыли уголовное производство о краже. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы. Кстати, мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений.

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