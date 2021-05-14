На границе поймали подростка из России: куда шел

По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет Фото: dpsu.gov.ua

Местные жители помогли пограничникам Харьковского отряда остановить подростка, который незаконно пересек государственную границу с РФ в Украину.

Когда наряд остановил парня, оказалось, что он незаконно пересек границу в районе населенного пункта Малые Проходы. Документов у него не было, сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

По словам парня, ему недавно исполнилось 15 лет. Он гражданин РФ и направляется из Ленинградской области России в Украину в поисках лучшей жизни.

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Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности парня.

В Одесской области СБУ задержала гражданина Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими спецслужбами так называемом МГБ ЛНР. Мужчина добровольно вступил в ряды одного из НЗФ на оккупированной РФ территории Луганщины.