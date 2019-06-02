На этно-фестивале KOZAK Fest обрушилась крыша сцены

На рок-фестивале обвалилась крыша. Фото: Сегодня

Во время самого большого этно-рок-фестиваля Украины в Днепропетровской области начался сильный дождь и ураган, непогода вызвала обвал крыши сцены.

Тысячи людей пытаются спастись от непогоды, сообщил в своем Instagram певец Pianoбой.

Больше информации о ситуации у него нет, но добавил, что тысячи людей "пытаются покинуть фестиваль под стеной дождя".

"Образуется хаос, падают деревья. Желаю всем людям выйти из этой передряги живыми и здоровыми, берегите себя и близких", - отметил Шуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"

KOZAK Fest - крупнейший этно-рок-фестиваль центральной Украины. 2019 мероприятие проходит 31 мая и 1-2 июня в урочище Княжеские Байраки на Днепропетровщине. Посвященный фестиваль традиционно к победе Богдана Хмельницкого в битве под Желтыми Водами.