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На дороге перевернулась маршрутка
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На Луганщине перевернулась маршрутка
Фото: Полиция Луганской области
Авария произошла возле поселка Счастье
Маршрутка попала в аварию, потому что водитель старался не столкнуться с шиной, которая лопнула впереди у грузовика

На Луганщине девять человек пострадали в ДТП

В 4:13 на автодороге Н-21 на 68 км перевернулась маршрутка "Мерседес спринтер". Телесные повреждения получили девять пассажиров. Их доставили в Счастьенскую городскую больницу, сообщает Полиция Луганской области.

Маршрутка ехала из Харькова в Станицу Луганскую Луганской области. По предварительным данным, она перевернулась в результате того, что водитель пытался избежать столкновения с автомобильной шиной. Она лопнула на автомобиле "Рено Магнум" впереди.

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На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы.

В Одессе утром 30 июля на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина полицейская Toyota Prius протаранила микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды. В результате ДТП пострадали полицейские и водитель микроавтобуса.

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