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суббота, 31 июля 2021 13:20

На дом украинской спортсменки упал самолет
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В результате авиакатастрофы под Коломыей пострадала игрок гандбольной команды ГК "Ника" (молодежного клуба "Реал" Николаев) Анастасия Корчева.

Все вещи и имущество спортсменки сгорели. Об этом сообщает Оbozrevatel.

Девушка учится в Николаевском профессиональном колледже физической культуры. В последний момент спортсменка с семьей успели выбежать из дома, что сохранило им жизнь.

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Самолет упал на дом украинской гандболистки. Фото: obozrevatel
В последний момент Настя с семьей успели выбежать из дома. Фото: facebook.com/realhandball15
Все вещи и имущество сгорели. Фото: facebook.com/realhandball15
Одной из пострадавших в авиакатастрофе оказалась Анастасия Корчева. Фото: facebook.com/realhandball15
В юной спортсменки сгорели все вещи. Фото: facebook.com/realhandball15

Крушение самолета произошло 28 июля около 13:40. Самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое иностранцев, приехавших к нему гостить и находились в самолете.

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Дата
31
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