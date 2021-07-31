На дом украинской спортсменки упал самолет

В результате авиакатастрофы под Коломыей пострадала игрок гандбольной команды ГК "Ника" (молодежного клуба "Реал" Николаев) Анастасия Корчева.

Все вещи и имущество спортсменки сгорели. Об этом сообщает Оbozrevatel.

Девушка учится в Николаевском профессиональном колледже физической культуры. В последний момент спортсменка с семьей успели выбежать из дома, что сохранило им жизнь.

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Крушение самолета произошло 28 июля около 13:40. Самолет упал на частный дом в селе Шепаровцы Коломыйского района на Ивано-Франковщине. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погиб профессиональный летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Также погибли трое иностранцев, приехавших к нему гостить и находились в самолете.