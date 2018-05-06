На британском пляже приземлился самолет времен Первой мировой войны

В Британии самолет времен Первой мировой войны совершил экстренную посадку на пляж.
В летательного аппарата возникли технические проблемы, передает The Telegraph.
Инцидент произошел у побережья в графстве Девон. У самолета отказал двигатель и он начал резко терять высоту. Когда это произошло пилот решил посадить его на пляж, где были люди. Пассажир самолета отчаянно махал из окна, чтобы предупредить отдыхающих об опасности.
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В конце концов никто не пострадал, а самолет, который был изготовленный еще в 30-х годах 20 века, без повреждений приземлился. На борту раритета была семейная пара, супруги решили совершить полет в честь окончания Первой мировой войны. Инцидент удалось снять на камеру телефона.
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