На британском пляже приземлился самолет времен Первой мировой войны

В Британии раритетный самолет совершил экстренную посадку на пляж. Фото: The Telegraph

В Британии самолет времен Первой мировой войны совершил экстренную посадку на пляж.

В летательного аппарата возникли технические проблемы, передает The Telegraph.

Инцидент произошел у побережья в графстве Девон. У самолета отказал двигатель и он начал резко терять высоту. Когда это произошло пилот решил посадить его на пляж, где были люди. Пассажир самолета отчаянно махал из окна, чтобы предупредить отдыхающих об опасности.

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В конце концов никто не пострадал, а самолет, который был изготовленный еще в 30-х годах 20 века, без повреждений приземлился. На борту раритета была семейная пара, супруги решили совершить полет в честь окончания Первой мировой войны. Инцидент удалось снять на камеру телефона.

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