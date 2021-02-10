Музыкант с семьей разбился на трассе

На автодороге Кропивницкий - Кривой Рог, возле села Гуровка Долинского района Кировоградской области, столкнулись BMW и ЗАЗ Славута. 29-летний водитель последнего погиб на месте. Его 26-летняя жена и двое 3-летних сыновей - в больнице.

Авария произошла днем ​​9 февраля, рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

По предварительным данным, 24-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Его задержали, говорят в полиции. Следователи открыли уголовное производство.

Фото: facebook.com/music.college.kr

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали подробности смертельного столкновения мусоровоза и маршрутки

Погибший - Артем Язловецкий. Был преподавателем Кропивницкого музыкального профессионального колледжа, рассказали Gazeta.ua коллеги.

"Артем Юрьевич был неординарной личностью. Для всех нас он был и другом, и помощником, и единомышленником", - говорят коллеги.

По совместительству Язловецкий работал в Долинской музыкальной школе.

"Это выпускник нашей школы. Его мать преподает у нас, пианистка", - рассказала Марина Белова с Долинской музыкальной школы.

Жена Артема Анастасия в тяжелом состоянии в Долинской больнице. За ее жизнь борются медики. Сыновья супругов получили сотрясение мозга.

На трассе в селе Крогулец на Тернопольщине не разминулись автомобили Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti. 36-летняя пассажирка Daewoo погибла. Ее муж, который был за рулем, и 13-летний сын - в больнице.