Мужчину убили во время драки

В Житомирской области убили крестьянина. Фото: АиФ-Украина

В драке погиб 43-летний житель поселка Стрижовка Коростышевского района Житомирской области.

Полицейские задержали подозреваемых в смертельном травмировании, сообщили в пресс-службе ГУНП.

За несколько часов до происшествия в дом мужчины заходили двое парней. Между хозяином и гостями возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина получил закрытую травму живота и внутреннюю кровопотерю.

Задержали 20-летнего односельчанина погибшего и 24-летнего жителя поселка Дорогунь Радомышльского района. Сейчас они дают показания в рамках досудебного расследования. Устанавливаются причины конфликта и все обстоятельства.

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Им грозит лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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