Мужчину убили и жгли в собственной квартире

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Во Львове в квартире на ул. Драгоманова убили и пытались сжечь 58-летнего мужчины. Его тело нашла 63-летняя сожительница вечером 10 мая, когда вернулась домой.

Злоумышленника задержали. Это - 62-летний знакомый погибшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину несколько ударов ножом и молотком в живот и голову. Пострадавший от травм скончался. После этого злоумышленник пытался сжечь тело, это ему не удалось, тогда он убежал", - рассказали в полиции.

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Также полицейские разыскали орудие убийства - молоток и нож, которые беглец выбросил в мусорник в 500 м от места совершения убийства. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в убийстве. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В Киеве задержали двух подозреваемых, которые избили и подожгли 41-летнего мужчину. Злоумышленник с товарищем решили поквитаться с незнакомцем из-за того, что тот оскорбил его малолетнего сына. Они облили мужчину горючим веществом и подожгли. Пострадавшего с ожогами 80% тела госпитализировали в больницу, где он умер.