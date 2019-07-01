Мужчину расстреляли в собственной квартире

В центре Одессы в квартире расстреляли 27-летнего мужчину. . Фото - Корреспондент

В центре Одессы в квартире дома №8 по улице Маяковского произошло убийство.

Неизвестные расстреляли 27-летнего мужчину, сообщает 7 канал.

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В квартиру вошли 3 неизвестных. Залили помещение газовыми баллончиками и несколько раз выстрелили в мужчину.

Подробности происшествия выясняются.

У дома №224 по Московскому проспекту в Харькове расстреляли 30-летнего мужчину. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер.