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вторник, 03 декабря 2019 21:21

Мужчину ограбили возле банка: забрали сумку с деньгами

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Мужчину ограбили возле банка: забрали сумку с деньгами
В Киеве возле Приватбанка ограбили мужчину. Фото: CHPS

У Киева трое неизвестных в масках ограбили мужчину возле ПриватБанка.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Михаила Ломоносова, 50\2. Злоумышленники скрылись на автомобиле BMW X5. Об этом сообщает Информатор.

Как отмечается, на выходе из отделения банка к мужчине подбежали трое в масках. Они вырвали у него сумку, в которой находились ключи от автомобиля и деньги в сумме 70 тыс. гривен. После этого грабители сели в серый BMW X5 и скрылись. Перед этим злоумышленники пробили колесо в автомобиле мужчины, которого ограбили.

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Правоохранители ввели в города план перехвата.

В Запорожье правоохранители задержали опасную банду, в состав которой входило более 20 человек. Преступную группировку организовали отец и двое его сыновей.

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Дата
03
декабря

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