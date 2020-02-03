Мужчина жестоко расправился с тещей

Фото: vn.npu.gov.ua

В селе Уланов Хмельницкого района Винницкой области 40-летний мужчина убил кирпичом 51-летнюю тещу.

Потом сам позвонил в полицию и признался. Рассказал, что имел давний конфликт с женщиной и ждал подходящего момента для расправы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Пока семья злоумышленника спала в доме, он кирпичом несколько раз ударил по голове женщину, которая утром вышла во двор. Объяснил поступок негативным отношением к родственнице, в доме которой он жил со своей семьей. Мужчина не отрицал своей вины и рассказал, что ждал подходящий момент, чтобы совершить убийство тещи через длительные неприязненные отношения", - рассказал в.и.о. начальника Хмельницкой полиции Юрий Власюк.

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Подозреваемого задержали на месте совершения преступления. В ходе следствия ему проведут судебно-психиатрическую экспертизу. Если признают вменяемым, могут посадить на 15 лет.

Во Львове на террасе квартиры женщина нашла убитой 92-летнюю мать. В причастности к убийству подозревают 70-летнего зятя убитой. Он во время конфликта мужчина ударил пенсионерку кирпичом по голове.