Мужчина заступился за сестру и зарезал ее сожителя

Фото: od.npu.gov.ua

В Беляевке Одесской области 44-летний мужчина зарезал 47-летнего сожителя своей сестры.

Конфликт между ними произошел дома у потерпевшего, когда тот начал оскорблять женщину, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Причиной ссоры стало то, что хозяин начал оскорблять свою сожительницу. Вступившись за сестру, гость схватил со стола нож и ударил им потерпевшего в грудную клетку. От полученных травм мужчина скончался до приезда "скорой", - сказано в сообщении.

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С места происшествия правоохранители изъяли орудие преступления - окровавленный нож, который мужчина успел спрятать на приусадебном участке.

Следователи открыли уголовное производство и задержали подозреваемого. Его могут посадить на 15 лет.

В Обухове Киевской области от огнестрельного ранения скончался 48-летний мужчина. 2 пули попали ему в грудную клетку и брюшную полость. К убийству причастен 38-летний родственник убитого. Конфликт между злоумышленником и мужем его родной сестры произошел в квартире. Там вместе проживали пострадавший с женой, трое их детей и злоумышленник.