Мужчина застрелил 18-летнего студента, потому что тот крутился возле его авто

В Одессе на ул. Кордонной 28-летний мужчина застрелил 18-летнего студента в ночь на 16 июня.

Увидел незнакомца рядом со своим авто и решил, что тот пытается похитить какую-то деталь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе 28-летний мужчина застрелил 18-летнего студента, потому что крутился у его авто

"Владелец авто начал ссориться со студентом. И выстрелил ему в грудь из пистолета. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали. У него изъяли пистолет, внешне похожий на травматический. Вероятно был переделан на огнестрельный. Оружие направили на экспертное исследование", - рассказал Виктор Герасименко из Одесского районного управления полиции №1.

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Автор: od.npu.gov.ua У стрелка изъяли похожий на траматичний пистолет. Подозревают, был переделан на огнестрельный

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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