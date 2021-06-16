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среда, 16 июня 2021 17:44

Мужчина застрелил 18-летнего студента, потому что тот крутился возле его авто

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В Одессе на ул. Кордонной 28-летний мужчина застрелил 18-летнего студента в ночь на 16 июня.

Увидел незнакомца рядом со своим авто и решил, что тот пытается похитить какую-то деталь, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе 28-летний мужчина застрелил 18-летнего студента, потому что крутился у его авто
В Одессе 28-летний мужчина застрелил 18-летнего студента, потому что крутился у его авто

"Владелец авто начал ссориться со студентом. И выстрелил ему в грудь из пистолета. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Подозреваемого задержали. У него изъяли пистолет, внешне похожий на травматический. Вероятно был переделан на огнестрельный. Оружие направили на экспертное исследование", - рассказал Виктор Герасименко из Одесского районного управления полиции №1.

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Автор: od.npu.gov.ua
  У стрелка изъяли похожий на траматичний пистолет. Подозревают, был переделан на огнестрельный
У стрелка изъяли похожий на траматичний пистолет. Подозревают, был переделан на огнестрельный

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. За умышленное убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В городе Алешки на Херсонщине посреди улицы расстреляли компанию мужчин. Им от 30 до 65 лет. Один погиб. Подробности устанавливают полицейские.

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