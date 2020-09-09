Мужчина за 15 мин разбил десяток авто и автобус

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В Ужгороде на Закарпатье неадекватный мужчина за 15 минут разбил около 10 автомобилей и автобус.

Все произошло 9 сентября в 12:00 на улице Заньковецкой. Об этом в Telegram сообщил местный журналист Виталий Глагола.

"Я ехала по улице и сначала подумала, что мужчина планирует перейти дорогу - я его пропускала. Но он с разбегу прыгнул на капот моего авто и начал ногами выбивать лобовое стекло", - рассказала Вера, автомобиль которой пострадал.

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Мужчина, предварительно в состоянии наркотического опьянения, крушил стекла и прыгал на автомобилях, пока его не задержали сотрудники патрульной полиции.

Хулигана доставили в городской участок полиции. А владельцы авто вместе со следователями оценивают убытки.

В Харькове группа подростков громила машины - отламывали дворники и бросали камни в машины. Это увидел из своего авто местный житель и начал снимать видео на телефон. Далее ситуация вышла из-под контроля - хулиганы переключились на мужчину и его легковушку.