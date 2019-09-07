Мужчина выстрелил в жену из гарпуна

Фото: Прокуратура города Киева

Киевлянин во время ссоры с бывшей женой выстрелил ей в грудь гарпуном.

Мужчина был в состоянии алкогольно опьянения. После преступления подозреваемый скрылся с места инцидента, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Пострадавшую 51-летнюю женщину доставили в больницу и госпитализировали с диагнозом "непроникающее ранение грудной клетки с наличием инородного тела".

Для выстрела мужчина использовал ружье для подводной охоты. Позже его удалось задержать. Мужчине сообщили о подозрении в совершении "покушения на умышленное убийство".

В Киеве задержали мужчину, который устроил стрельбу в троллейбусе и на остановке общественного транспорта и ранил мужчин 28 и 43 лет.