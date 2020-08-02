Мужчина в упор расстрелял соседа: момент попал на видео

В Запорожье 41-летний мужчина в упор расстрелял 26-летнего соседа из-за места на парковке. Инцидент произошел по пр. Металлургов.

Пострадавшего с многочисленными ранения грудной клетки забрали в реанимацию. Он потерял много крови, пишет ria-m.tv.

Автор: zanoza-news.com В Запорожье 41-летний мужчина вплотную расстрелял 26-летнего соседа из-за места на парковке

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"6 пуль попало в тело, 2 сквозных в легких, одна задела сердце. Общая кровопотеря составила 1,5 литра. Пострадавший находится в реанимации. Нужна кровь. Пострадавшего зовут Валерий Петрашин", - пишет издание со ссылкой на источники.

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