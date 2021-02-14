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воскресенье, 14 февраля 2021 20:20

Мужчина умер от переохлаждения

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Мужчина умер от переохлаждения
На Львовщине 3-е мужчин попали в больницу с переохлаждением. Фото: pexels.com

Во Львовской области мужчина умер от переохлаждения

"В субботу около 12:00 в реанимационное отделение Золочевской ЦРБ в тяжелом состоянии госпитализировали 69-летнего жителя Золочева с диагнозом "общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей", - говорится в сообщении департамента гражданской защиты Львовской ОГА.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в реанимации.

В приемное отделение больницы Нового Ярычева Каменка-Бугского района попали 2 жителя села Великоселки 27 и 58 лет.

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У младшего обморожения 2-х пальцев правой руки 2-3 степени, у старшего - обморожение пальцев рук обеих конечностей 3-4 степени.

13 февраля около 21:00 в полицию позвонил 34-летний житель села Грибова Рудня Черниговской области и сообщил, что убил своего отчима. На самом деле был недоволен тем, что возле его дома не почистили снег.

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14
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