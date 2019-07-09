Мужчина убил тещу кирпичем

Во Львове 72-летний мужчина убил кирпичом по голове 90-летнюю тещу. Фото - http://uanews.zp.ua

Во Львове на террасе квартире женщина нашла убитой 92-летнюю мать.

В причастности к убийству подозревают 70-летнего зятя убитой. Его задержали 8 июля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Потерпевшая проживала в квартире вместе с дочерью и зятем. Во время конфликта мужчина ударил пенсионерку кирпичом по голове. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В селе Побережка Богуславского района Киевской области 58-летняя женщина набросилась на зятя и дважды ударила его по голове острой частью топора.