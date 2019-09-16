Мужчина стрелял в спасателей, которые тушили его дом

В Киеве мужчина обстрелял спасателей, которые тушили пожар в его доме. Фото: obozrevatel

Мужчина обстрелял спасателей, которые тушили пожар в его доме 15 сентября в Киеве.

Он сделал 5 выстрелов резиновыми пулями из пистолета "Наган", пишет obozrevatel.

"Во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. Внутри находился его собственник, мужчина 1955 года. Покинув дом, начальник караула дал команду личному составу покинуть территорию. Пожар на тот момент уже был ликвидирован. Владелец усадьбы вышел во двор и сделал еще несколько выстрелов", - сообщает ГСЧС.

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Мужчина не реагировал на просьбы прекратить стрельбу. Его задержала полиция.

Он заявил, что не распознал пожарных. Никто не пострадал.

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