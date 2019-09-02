Мужчина снимал порно с собственными детьми

За создание детского порно мужчину задержали. Фото: полиция

Житель Киевской области снимал порноролики с собственными детьми.

Видео с участием 5-летнего мальчика и 2-летней девочки продавал на закрытых форумах. За одну запись в среднем получал $100, сообщает Нацполиция.

Мужчина начал делать видео с момента рождения первого ребенка. Последние полтора зарабатывал на роликах.

На закрытых сайтах публиковал объявления. Оплату получал через электронные кошельки и криптовалюту.

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В доме семьи полицейские изъяли около 150 ГБ порноконтента с участием детей. Обнаружили жесткий диск, на котором хранилось около 1 ТБ подобного контента. Технику изъяли и направили на экспертизу.

Преступник задержан, ему грозит до 10 лет заключения.

29-летний житель Шепетовского района Хмельницкой области сознался в изнасиловании 11-летней девочки. Он не думал скрывать от полицейских свое преступление, сообщают в пресс-службе Нацполиции.