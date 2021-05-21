Мужчина разгромил пять авто и супермаркет

Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове на ул. Шевченко сегодня, 21 мая, около 04:00 мужчина разгромил супермаркет и разбил пять автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием.

К правоохранителям обратился один из пострадавших. Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

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"Мужчина рассказал, что злоумышленник повредил его автомобиль, разбил двери в супермаркете и крушит там товар и терминал. Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Херсонской области, который временно живет и работает во Львове", - говорят полицейские.

Мужчина разбил капоты автомобилей Pontiac Solstice, Kia Sportage и Ford Mustang; ветровое стекло автомобилей Ford Focus и Skoda Octavia. Его задержали. Продолжается следствие.

В Харькове задержали мужчину, который разбил семь авто и витрины двух магазинов. Происшествие случилось ночью на ул. Гагарина.