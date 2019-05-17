Мужчина пытался выдать убийство жены за несчастный случай

Работники Днепровского управления полиции получили сообщение о смерти 48-летней женщины в квартире на улице Бажова. Фото из открытых источников.

Работники Днепровского управления полиции получили сообщение о смерти 48-летней женщины в квартире на улице Бажова. Звонок поступил от 42-летнего киевлянина, сожителя умершей.

Мужчина рассказал, что гражданская жена пришла домой навеселе. Упала на пол, ударилась головой и умерла. При осмотре тела женщины судмедэксперты обнаружили множественные травмы, характерные для насильственной смерти, отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

"При общении со следователем мужчина путался в своих показаниях, что вызвало подозрение. Впрочем впоследствии он признался, что в разгаре ссоры избил женщину, после чего она упала, ударившись о стул головой, и умерла. Затем, чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник постирал свою одежду и вызвал полицию ", - сообщил Александр Кузьмин.

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Злоумышленника задержали. Проводится досудебное расследование.

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