Мужчина пытался убить жену из-за ревности

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1188
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2025
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 477
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1836
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2268
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2034
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1404
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6813
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1737
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 990
Фото
Все фото
3
6
4
4
3
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Убийство матери и дочери: новые фото и видео задержания подозреваемых
Мужчина на глазах у свидетелей прыгнул с моста
Мужчина на глазах у свидетелей прыгнул с моста
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
Видео
Все видео
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
$50 тыс. за 2 жизни: пропавших мать и дочь заказали
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в Киеве: сообщили о состоянии пострадавших
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Мужчина угрожал взорвать жену, ребенка и полицейских
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5265
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1836
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2268
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6813
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 405
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 11:30

Мужчина пытался убить жену из-за ревности

  Комментировать
Мужчина пытался убить жену из-за ревности
Мужчина из ревности порезал двух человек. ФОТО: khmelnytsky.com.ua

На Сумщине задержали мужчину, который из ревности нанес ножевые ранения двум людям.

"20 августа, ночью, около 3 часов 30 минут, патрулируя автодорогу Н-12" Сумы-Полтава ", инспекторы получили сообщение о том, что в селе Хухра, Ахтырского района, мужчина получил ножевое ранение. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение Ахтырской больницы. Направляясь на место, стражи порядка получили информацию о месте нахождения лица, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений ", - рассказывают в полиции.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия они увидели женщину. Она имела видимые телесные повреждения рук, ног и лица. Рядом сидел агрессивно настроенный 51-летний мужчина. Он подтвердил, что нанес ранения госпитализированому мужчине, пишет 0532.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проломил череп и порезал ножом: подросток безжалостно убил женщину

"Когда мне удалось забрать от него женщину, то сам мужчина схватил нож, приставил его себе к груди и угрожал покончить жизнь самоубийством. Мы продолжали общаться с ним, предоставляя ему психологическую поддержку. Далее, он попросил дать ему умыться, и в этот момент я сократил дистанцию ​​и повалил гражданина на землю. Его задержали и применили наручники ", - рассказывает полицейский 4-й роты УПП в Сумской области Владислав Мандрыка.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УК - покушение на умышленное убийство.

Убийство пропавших под Киевом 53-летней Надежды Головач и ее дочери 31-летней Юлии Зайковской инсценировали.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина пытался убить жену из-за ревности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 70805
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 31807
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 25596
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 25499
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 21087
Происшествия
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
Заказное убийство матери и дочери: рассказали подробности спецоперации
3
 Просмотров: 18
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
Волонтеры нашли корабль, который захватывал Крым
6
 Просмотров: 288
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
Активисты поймали педофила, который приставал к мальчику
 Просмотров: 1008
Исчезновение матери и дочери под Киевом: убийство инсценировали
Исчезновение матери и дочери под Киевом: убийство инсценировали Просмотров: 5463
В Киеве нашли тело женщины, которая умерла 6 месяцев назад
В Киеве нашли тело женщины, которая умерла 6 месяцев назад Просмотров: 2304
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
1
Обнаженная 46-летняя Хайди Клум засветила грудь и ягодицы на отдыхе с молодым мужем
1
"Новая Мэрилин Монро" - Марго Робби снялась для Vogue без бюстгальтера
Голосов: 1322
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua