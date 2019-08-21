Мужчина пытался убить жену из-за ревности

Мужчина из ревности порезал двух человек. ФОТО: khmelnytsky.com.ua

На Сумщине задержали мужчину, который из ревности нанес ножевые ранения двум людям.

"20 августа, ночью, около 3 часов 30 минут, патрулируя автодорогу Н-12" Сумы-Полтава ", инспекторы получили сообщение о том, что в селе Хухра, Ахтырского района, мужчина получил ножевое ранение. Медики госпитализировали пострадавшего в реанимационное отделение Ахтырской больницы. Направляясь на место, стражи порядка получили информацию о месте нахождения лица, вероятно, причастного к нанесению телесных повреждений ", - рассказывают в полиции.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия они увидели женщину. Она имела видимые телесные повреждения рук, ног и лица. Рядом сидел агрессивно настроенный 51-летний мужчина. Он подтвердил, что нанес ранения госпитализированому мужчине, пишет 0532.

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"Когда мне удалось забрать от него женщину, то сам мужчина схватил нож, приставил его себе к груди и угрожал покончить жизнь самоубийством. Мы продолжали общаться с ним, предоставляя ему психологическую поддержку. Далее, он попросил дать ему умыться, и в этот момент я сократил дистанцию ​​и повалил гражданина на землю. Его задержали и применили наручники ", - рассказывает полицейский 4-й роты УПП в Сумской области Владислав Мандрыка.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УК - покушение на умышленное убийство.

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