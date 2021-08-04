Мужчина представился полицейским и изнасиловал 14-летнюю девочку

24-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в Сумской области.
Происшествие произошло в феврале, сообщает прокуратура Сумской области.
Группа детей гуляла в заброшенном здании. Человек представился полицейским, чтобы прогнать их.
Когда пострадавшая выходила из дома, он схватил ее за руку и заставил вернуться.
Преступник стал сначала уговаривать девушку заняться с ним сексом. Когда она отказалась, изнасиловал.
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Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.
Работники уголовного розыска Харьковской области задержали извращенца, который изнасиловал прохожую и порезал ее ножом. Женщина днем возвращалась домой, когда ей встретился вооруженный ножом насильник. Он приставил его к груди женщины и начал угрожать.
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