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Мужчина представился полицейским и изнасиловал 14-летнюю девочку

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Мужчина представился полицейским и изнасиловал 14-летнюю девочку
На Сумщине в заброшенном здании изнасиловали ребенка. Фото: pexels.com

24-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девочку в Сумской области.

Происшествие произошло в феврале, сообщает прокуратура Сумской области.

Группа детей гуляла в заброшенном здании. Человек представился полицейским, чтобы прогнать их.

Когда пострадавшая выходила из дома, он схватил ее за руку и заставил вернуться.

Преступник стал сначала уговаривать девушку заняться с ним сексом. Когда она отказалась, изнасиловал.

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Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Работники уголовного розыска Харьковской области задержали извращенца, который изнасиловал прохожую и порезал ее ножом. Женщина днем ​​возвращалась домой, когда ей встретился вооруженный ножом насильник. Он приставил его к груди женщины и начал угрожать.

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