Мужчина по-зверски расправился с киевлянкой и ее братом

В полицию обратился киевлянин и сообщил, что в квартире на него и его сестру напал сожитель племянницы. Женщина скончалась на месте. Фото: Нацполиция

В столичной квартире на ул. Ереванской мужчина убил 67-летнюю владелицу квартиры и ранил ее 61-летнего брата.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"В доме проживали брат с сестрой и их племянница с сожителем. Во время конфликта из-за дальнейшего проживания в квартире мужчина родственницы схватил нож и несколько раз ударил киевлянина по рукам и туловищу. После того как пострадавший выбежал на улицу за помощью, злоумышленник подошел к владелице дома и 17 раз ударил ее ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте", - говорится в сообщение.

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Убийцу задержали и сообщили о подозрении. Это уроженец Сумской области, 1986 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За содеянное мужчине грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Киеве на ул. Лесковской мужчина выстрелил в младшего брата. 28-летний пострадавший пришел домой навеселе. В коридоре квартиры между ним и старшим братом возникла ссора. Во время конфликта родственник взял револьвер "Флобер" и выстрелил несколько раз в грудь и шею младшему брату.