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четверг, 12 сентября 2019 13:44

Мужчина порезал в лифте собственную жену
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В Одессе учительницу английского языка Татьяну Бурчанову порезал собственный муж Гелан Фейсал Хазал
Фото: dumskaya.net
В Одессе учительницу английского языка Татьяну Бурчанову порезал собственный муж Гелан Фейсал Хазал
В Одессе учительницу английского языка Татьяну Бурчанову порезал собственный муж Гелан Фейсал Хазал

В Одессе учительницу английского языка 43-летнюю Татьяну Бурчанову порезал собственный муж Гелан Фейсал Хазал, 55 лет.

Женщина получила 9 ножевых ранений и сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Мужчину задержали на границе с Молдовой.

"Потерпевшая решила развестись с супругом. И временно отправилась к родственнице. Мужчина приехал туда. В разгар ссоры нанес ей несколько ударов ножом в живот, грудь и лицо, после чего сбежал. На крики пострадавшей из квартиры выбежала ее родственница и вызвала медиков, а также полицию", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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Как сообщили в соцсетях близкие пострадавшей женщины, в семье и раньше были случаи насилия. Женщина боялась за свою жизнь и переехала от мужа к своей сестре. Мужчина подстерег жену в доме сестры. Когда она зашла в лифт, напал на нее с ножом. В момент нападения вместе с мужчиной был его сын от первого брака, его до сих пор не нашли, пишет "Думская".

Завтра Киевский райсуд Одессы изберет меру пресечения для подозреваемого.

На Сумщине задержали мужчину, который из ревности нанес ножевые ранения двум людям - жене и односельчанину.

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