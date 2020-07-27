Мужчина погиб, спасая внучку

В Кривом Роге возле Гданцевской плотины утонул 65-летний мужчина, который пытался спасти внучку. Фото: pmg.ua

В Кривом Роге на Днепропетровщине у Гданцевской плотине утонул 65-летний мужчина.

Он пытался спасти из воды внучку, которая начала тонуть. Трагедия произошла вечером 26 июля, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Криворожский отдел полиции.

"Мужчина сразу бросился в воду и успел продержать ребенка на воде некоторое время и позвать на помощь. Крики мужчины услышали люди, которые отдыхали рядом. Молодой человек бросился им помогать. Парню удалось обхватить ребенка за шею и вытащить из воды на берег", - сказано в сообщении.

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В этот момент пожилой мужчина ушел под воду. Спасателям удалось достать его тело из воды через несколько часов.

"В полиции дело квалифицируют как несчастный случай. Тело пострадавшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу", - рассказала инспектор отдела мониторинга Криворожского отдела полиции Оксана Лесонен.

В месте, где произошла трагедия, купаться запрещено.

В Торецке Донецкой области погиб оперуполномоченный офицер полиции 44-летний Вячеслав Барков. Он спасал свою дочь, которая оказалась в воде.