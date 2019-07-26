Мужчина подорвался среди кладбища

Мужчина подорвался гранатой посреди кладбища. Фото: ntv.ru

30-летний житель одного из сел Скадовского района Херсонской области подорвался на местном кладбище.

Свидетели говорят, что на территорию кладбища он прошел с пакетом, а через несколько минут прогремел взрыв, сообщают в ГУНП области.

Правоохранители нашли тело мужчины с телесными повреждениями, полученными, вероятно, от взрыва гранаты.

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В полиции открыли уголовные производства по статьям о незаконном обращении с оружием и умышленном убийство с отметкой о несчастном случае. Обстоятельства происшествия выясняются

Тело мужчины нашли прохожие утром 2 ноября. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва.