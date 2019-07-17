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среда, 17 июля 2019 15:05

Мужчина организовал работорговлю под Киевом
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Русский создал рабовладельческий бизнес под видом реабилитационного центра
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Русский создал рабовладельческий бизнес под видом реабилитационного центра
Русский создал рабовладельческий бизнес под видом реабилитационного центра
Русский создал рабовладельческий бизнес под видом реабилитационного центра

Полиция разоблачила бизнес россиянина, который сдавал людей в трудовое рабство под Киевом.

Он выбирал социально нестабильных людей, алкоголиков, наркоманов и бомжей и заставлял их работать на тяжелых работах, пишет Вячеслав Аброськин, начальник криминальной полиции в Facebook.

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Они работали на пекарнях, стройках и производствах.

"Сегодня утром работники полиции Киевской области начали второй этап специальных мероприятий по документированию преступных действий вооруженного преступной группировки под руководством гражданина РФ, создал на территории нашей страны сеть так называемых реабилитационных центров, где под видом реабилитации принудительно удерживал социально уязвимых лиц", пишет Вячеслав Аброськин.

Суд в Великом Устюге Вологодской области, Россия, оштрафовал местного жителя Евгения Барсукова на 30 тыс. Рублей по закону о неуважении к власти. Мужчина оставил комментарий о президенте России Владимира Путина в "ВКонтакте".

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