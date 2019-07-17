Мужчина организовал работорговлю под Киевом

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Полиция разоблачила бизнес россиянина, который сдавал людей в трудовое рабство под Киевом.

Он выбирал социально нестабильных людей, алкоголиков, наркоманов и бомжей и заставлял их работать на тяжелых работах, пишет Вячеслав Аброськин, начальник криминальной полиции в Facebook.

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Они работали на пекарнях, стройках и производствах.

"Сегодня утром работники полиции Киевской области начали второй этап специальных мероприятий по документированию преступных действий вооруженного преступной группировки под руководством гражданина РФ, создал на территории нашей страны сеть так называемых реабилитационных центров, где под видом реабилитации принудительно удерживал социально уязвимых лиц", пишет Вячеслав Аброськин.

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