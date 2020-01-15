Мужчина наткнулся на страшную находку в мусорном баке

В мусорном баке на ул. Героев Севастополя в Киеве нашли тело девочки. Была завернута в пакет и спрятана под грудой хлама.

Младенца обнаружил местный житель, собиравший бутылки, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Автор: kyiv.npu.gov.ua В мусорном баке в Киеве мужчина нашел тело девочки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать выбросила в кусты новорожденного ребенка

"Прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Внешних признаков насильственной смерти судебно-медицинский эксперт на теле не обнаружил. Причина смерти будет установлена ​​после экспертизы", – сказано в сообщении.

Автор: kyiv.npu.gov.ua Полицейские разыскивают роженицу, которая выбросила младенца

Правоохранители ищут роженицу, а также устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка. Если кто-то располагает информацией, которая будет способствовать расследованию этого преступления, просят сообщить на спецлинию 102.

На Днепропетровщине разыскивают мать новорожденного мальчика. Его тело нашли на городской свалке на Криворожском шоссе в Днепровском районе.