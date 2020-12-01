Мужчина на кладбище нанизался на металлическую пику

В Запорожье на кладбище мужчина нанизался на металлическое ограждение. Фото: t.me/dsns_telegram

В Запорожье мужчина нанизался на металлическое ограждение.

Происшествие случилось 1 декабря в полдень на территории Осипенковского кладбища, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"Мужчина не смог открыть калитку. Когда перелезал через забор, проткнул ногу металлической пикой", - сказано в сообщении.

Спасатели с помощью гидравлических ножниц освободили мужчину и передали его врачам.

В селе Фонтанка-2 под Одессой мужчина хотел перепрыгнуть железное ограждение и наткнулся на штырь. Он застрял на заборе вниз головой и, теряя кровь, потерял сознание.