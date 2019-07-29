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понедельник, 29 июля 2019 18:10

Мужчина исчез по пути из Киево-Печерской лавры

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Мужчина исчез по пути из Киево-Печерской лавры
В Киеве разыскивают 34-летнего Ярослава Гладкого. Исчез по дороге из Киево-Печерской лавры. Фото - Информатор

В Киеве разыскивают 34-летнего Ярослава Гладкого. Мужчина вышел с территории Киево-Печерской лавры и собирался домой на Троещину. Но так туда и не доехал. На связь Ярослав тоже не выходит.

Последний раз его видели 26 июля около 20:00, когда он шел с лавры в сторону метро "Арсенальная", сообщает Информатор.

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Приметы: рост 170 сантиметров, вес около 60 кг, волосы темные, короткие.

При наличии любой информации о местонахождении Ярослава, просят сообщить по телефонам: (093) 580-26-24, (067) 468-66-19 или на линию "102".

На Львовщине полиция и родные ищут 32-летнего Богдана Словака. Мужчина вышел из работы в с. Блищиводы Жовковского района и не вернулся.

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