Мужчина хранил дома арсенал оружия

Фото: Национальная полиция

В Малине Житомирской обл. полиция изъяла у местного жителя арсенал боеприпасов.

В его доме нашли тротиловую шашку, ручные гранаты и запалы к ним и более 200 патронов различного калибра к автоматическому оружию, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Изъятое направили на экспертизу.

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Полицейские выясняют происхождение боеприпасов. Жителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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