Мотоциклист разбился о пожарное авто

Фото: tp.npu.gov.ua

В Кременце на Тернопольщине в аварии погиб 24-летний житель Шумского района. Он за рулем мотоцикла Yamaha врезался в грузовой автомобиль ЗИЛ 133, принадлежащий местной пожарной части.

Авария произошла 19 июля около 11:35, сообщили в отделе коммуникации полиции области. .



По предварительным данным, водитель автомобиля ЗИЛ 133 съезжал с дороги, поворачивая налево. В этот момент по улице двигался мотоциклист. Он не успел затормозить и врезался в бок грузовика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель грузовика "прокатил" на капоте инспектора Укртрансбезопасности

Обстоятельства аварии установят следователи. У водителя грузовика взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие.

Утром 19 июля возле пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП. Там столкнулись внедорожник Suzuki, микроавтобус Volkswagen и "Лада". В результате аварии женщина - водитель Suzuki погибла на месте. Еще два человека с "Лады" и Volkswagen срочно госпитализированы.