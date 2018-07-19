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четверг, 19 июля 2018 17:01

Мотоциклист разбился о пожарное авто
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В Кременце на Тернопольщине в аварии погиб 24-летний водитель мотоцикла
Фото: tp.npu.gov.ua
В Кременце на Тернопольщине в аварии погиб 24-летний водитель мотоцикла
В Кременце на Тернопольщине в аварии погиб 24-летний водитель мотоцикла

В Кременце на Тернопольщине в аварии погиб 24-летний житель Шумского района. Он за рулем мотоцикла Yamaha врезался в грузовой автомобиль ЗИЛ 133, принадлежащий местной пожарной части.

Авария произошла 19 июля около 11:35, сообщили в отделе коммуникации полиции области. .

По предварительным данным, водитель автомобиля ЗИЛ 133 съезжал с дороги, поворачивая налево. В этот момент по улице двигался мотоциклист. Он не успел затормозить и врезался в бок грузовика.

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Обстоятельства аварии установят следователи. У водителя грузовика взяли кровь для проверки на содержание алкоголя. Продолжается следствие.

Утром 19 июля возле пгт Немешаево Бородянского района Киевской области произошло масштабное ДТП. Там столкнулись внедорожник Suzuki, микроавтобус Volkswagen и "Лада". В результате аварии женщина - водитель Suzuki погибла на месте. Еще два человека с "Лады" и Volkswagen срочно госпитализированы.

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