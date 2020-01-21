Мошенники предлагали за деньги должность начальника исправительной колонии

Мошенников арестовали в ресторане. Фото: Facebook

В Киеве полиция задержала мошенников, которые предлагали за $ 20 тыс. посодействовать в назначении на должность начальника исправительной колонии.

"Во вторник, 21 января 2020 года, Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и следственным отделом Подольского УП ГУ Нацполиции в Киеве разоблачены два человека во время мошеннического завладения денежными средствами в сумме $20 тыс", - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мошенники предлагали передать взятку чиновникам Министерства юстиции Украины за назначение лица на должность начальника одной из исправительных колоний.

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Обоих задержали после получения денег в одном из столичных ресторанов. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

В Киеве мошенники выманивали деньги под предлогом трудоустройства во Франции и Германии. После получения аванса за псевдоуслуги, подельники прекращали контакты с потерпевшими.