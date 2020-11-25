Мошенники оформили кредитов 400 тыс. грн на других граждан

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Жители Нежина Черниговской области взяли 400 тыс. грн онлайн-кредитов на других граждан. В целом они причастны к оформлению около 500 мошеннических кредитов.

Паспортные данные и идентификационные номера людей злоумышленники брали с баз в сети. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Злоумышленники возрасте 20-30 лет, используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами. С помощью этих документов мошенники без ведома их владельцев оформляли кредиты в интернете. Полученные средства они перечисляли на свои банковские счета и снимали наличными в банкоматах Нежина", - говорится в сообщении.

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В домах мошенников провели 12 обысков. Полиция изъяла черновые записи с анкетными данными граждан, компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты и тому подобное.

Продолжаются следственные действия по сбору доказательств противоправной деятельности мошеннической группы. Следователи открыли уголовное производство. Мужчинам до 8 лет тюрьмы.

На Сумщине разоблачили двух мужчин, которые присвоили деньги клиентов банков. Мошенники выдавали себя за работников банка и в телефонных разговорах с клиентами выпытывали у них конфиденциальную информацию. Используя эти данные злоумышленники обманули граждан на 260 тыс. грн.