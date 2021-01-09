Мощный взрыв под Полтавой: спасатели уточнили информацию

На Полтавщине прогремел мощный взрыв на магистральном газопроводе. Фото: t.me/dsns_telegram

Во время разгерметизации газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением люди не пострадали.

По состоянию на 17:52 по информации ООО "Оператор ГТС Украины", отключения населенных пунктов от газоснабжения нет. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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"На месте происшествия привлечено 13 человек и 3 единицы техники ГСЧС. Ожидается прибытие подкрепления. До ближайшего населенного пункта с. Халепцы около 10 км. В 16.05 перекрыта подача газа на данный участок. Жертв и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей.

Взрыв на магистральном газопроводе в Полтавской произошел 9 января в 15:53. Начался пожар. Взрыв был такой силы, что в домах местных жителей дрожали окна и посуда.