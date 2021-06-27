Молодые супруги погибли в огне. Их детей спасло чудо

В селе Рудовка вблизи Прилук на Черниговщине во время пожара в доме погибли супруги 26 и 23 лет. Сиротами остались двое детей.
Вероятной причиной трагедии стало короткое замыкание электросети, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"Сообщение о пожаре поступило 26 июня в 22:33. На момент прибытия спасателей дом был охвачен огнем, а крыша упала внутрь здания. В 23:20 пожар был локализован, а в 01:05 окончательно ликвидирован. Во время разбора конструкций дома на кухне спасатели обнаружили тела хозяев", - сказано в сообщении.
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Накануне молодые супруги отдали своих двух детей родственникам погостить.
Окончательные причины трагедии устанавливают эксперты.
В Кривом Роге на ул. Нижняя загорелся частный дом. На пепелище нашли тела 49-летнего владельца и женщины, ее данные устанавливаются. Огонь распространился на всю площадь крыши. Огнем уничтожена крыша дома и повреждено имущество внутри. Общая площадь пожара составляет 40 кв. м.
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