Молодожены и гости отравились сальмонеллой на свадьбе

В Кропивницком молодожены и шестеро гостей попали в инфекционную больницу после свадьбы.
Людям стало плохо через несколько часов после банкета в местном кафе, сообщает ТСН.
Их госпитализировали с температурой и желудочно-кишечными расстройствами.
Сначала думали, что отравление произошло из-за свадебного торта. Его готовили на заказ в домашних условиях. Результаты анализов показали, что люди отравились из-за куриного рулета и печеночного пирога. В блюдах обнаружили сальмонеллу.
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Также заразились двое поваров и официант. Кафе закрыли. Ему грозит крупный штраф.
Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Летом чаще всего заражаются бактериями сальмонеллы. Тогда повышается температура, начинается тошнота, диарея и судороги рук или ног. Это случается после употребления яиц и куриного мяса. Также опасными становятся продукты, лежащие рядом.
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