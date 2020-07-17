Молодожены и гости отравились сальмонеллой на свадьбе

В Кропивницком произошло массовое отравление. Фото: pexels.com

В Кропивницком молодожены и шестеро гостей попали в инфекционную больницу после свадьбы.

Людям стало плохо через несколько часов после банкета в местном кафе, сообщает ТСН.

Их госпитализировали с температурой и желудочно-кишечными расстройствами.

Сначала думали, что отравление произошло из-за свадебного торта. Его готовили на заказ в домашних условиях. Результаты анализов показали, что люди отравились из-за куриного рулета и печеночного пирога. В блюдах обнаружили сальмонеллу.

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Также заразились двое поваров и официант. Кафе закрыли. Ему грозит крупный штраф.

Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Летом чаще всего заражаются бактериями сальмонеллы. Тогда повышается температура, начинается тошнота, диарея и судороги рук или ног. Это случается после употребления яиц и куриного мяса. Также опасными становятся продукты, лежащие рядом.