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среда, 06 марта 2019 11:29

Мойщица окон погибла на работе
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В Днепре погибла работница клининговой компании
Фото: dp.informator.ua
В Днепре погибла работница клининговой компании
В Днепре погибла работница клининговой компании

5 марта из окна ЖК "Салют" в Днепре выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.

Инцидент произошел на бульваре Славы 2д, у Мандрыковского рынка, сообщает Информатор.

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Как рассказали патрульные, женщина была сотрудником клининговой компании. Ее и еще 5 работников наняли для уборки в жилой квартире на 7-м этаже.

Мыла окно, стоя на лестнице, не удержалась и упала. На место вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть.

Подробности происшествия выясняют полицейские.

В Киеве сорвался с 24 этажа Александр Шевченко. Он бывший работник ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Около 2-х лет назад ушел со службы. Его тросы обрезало стеклопакетом.

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Дата
06
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