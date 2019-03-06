Мойщица окон погибла на работе

5 марта из окна ЖК "Салют" в Днепре выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте.
Инцидент произошел на бульваре Славы 2д, у Мандрыковского рынка, сообщает Информатор.
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Как рассказали патрульные, женщина была сотрудником клининговой компании. Ее и еще 5 работников наняли для уборки в жилой квартире на 7-м этаже.
Мыла окно, стоя на лестнице, не удержалась и упала. На место вызвали скорую, но медики лишь констатировали смерть.
Подробности происшествия выясняют полицейские.
В Киеве сорвался с 24 этажа Александр Шевченко. Он бывший работник ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. Около 2-х лет назад ушел со службы. Его тросы обрезало стеклопакетом.
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