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суббота, 18 января 2020 12:41

Много акцентов в деле искажены - эксперт об убийстве Окуевой

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Много акцентов в деле искажены - эксперт об убийстве Окуевой
34-летняя Амина Окуева была добровольцем батальона "Киев-2". 30 октября 2017-го в поселке Глеваха Васильковского района Киевской области неизвестные из кустов обстреляли автомобиль, в котором ехала с мужем Адамом Осмаевым. Он был за рулем, получил ранения. В Амину попали шесть пуль, погибла на месте. Фото - Униан

Увидим ли объективность и беспристрастность в расследовании дела об убийстве добровольца АТО Амины Окуевой - сейчас трудно говорить. Ее во многом мифологизируют. И много акцентов в деле искажены нашими правоохранительными органами, - говорит международный эксперт по безопасности Сергей Шабовта, 63 года.

"Раскрытие дела - это не только версии. Это полная процедурная цепочка, до приговора суда. Поспешность свидетельствует о желании показать какую-то работу. Следствие апеллирует к биологическим образцоам, которые где-то там два года сохранялись. Многие эксперты откровенно улыбаются таким заявлениям. Но здесь дело даже не в этом. В 2017 году после убийства Окуевой полиция Киевщины заявила, что следов ДНК на автомате, который нашли неподалеку от места нападения, нет. Днем ранее было заявление от тогда советника министра внутренних дел Антона Геращенко, что на автомате таки есть следы ДНК и ведется экспертиза. Сейчас информацию о ДНК подгоняют под профессионализм задним числом, мол не разглашали в интересах следствия. Но это чистой воды непрофессионализм. В каждом ведомстве должна быть четкая система, где указано, кто и какую информацию может распространять", - говорит Шабовта.

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Вероятность того, что даже доведя вину подозреваемых - они понесут наказание, нельзя спрогнозировать. А заказчики, скорее всего, найдены не будут.

"Ждать объективного рассмотрения дела можно 50 на 50. Понесут ли наказание преступники - не могу прогнозировать. Возможно тоже попадут под обмен (подозреваемого в первом покушении на Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева - Артура Денисултанова-Курмакаева 29 декабря в прошлом году обменяли на украинских пленных. -Gazeta.ua). По заказчикам - еще сложнее. Трудно назвать хотя бы одно дело, где на них вышли. И второе - пока в следствии не будет объективности, а в каждом деле будет политика и будут искать "руку Кремля" - такие дела будут оставаться без конечного завершения", - добавил эксперт.

12 января в Киеве задержали подозреваемого в убийстве 34-летней Амины Окуевой. Была добровольцем батальона "Киев-2". Задержанный - 56-летний Игорь Редькин, выходец из Дагестана. Живет в Киеве, постоянной работы не имеет, по информации следователей. 14 января Святошинский райсуд столицы арестовал Редькина без права на залог. Он своей вины не признает.

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18
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