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вторник, 01 декабря 2020 18:13

"Мне было 17": жертва звездного украинского фотографа рассказала, как он ее изнасиловал

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&quot;Мне было 17&quot;: жертва звездного украинского фотографа рассказала, как он ее изнасиловал
На этом фото модели Светлане Коваль 17 лет. Сделано за несколько мгновений до пережитого изнасилования известным фотографом Александром Ктиторчуком, по ее словам. Фото: facebook.com/svitlana.kovall

Одна из жертв украинского фотографа Александра Ктиторчука, которого обвиняют в развращении и изнасиловании, рассказала, как он к ней домогался и изнасиловал.

Девушка по имени Светлана Коваль вспомнила в Facebook, как скандальный художник осуществлял против нее аморальные действия. Ей тогда было 17 лет. Светлана занималась модельным бизнесом и во время одного из конкурсов в модельной школе познакомилась с Ктиторчуком. Тогда же фотограф пригласил девушку в свою студию сделать еще несколько фото, поскольку модель ему очень понравилась.

"Верила в его искренность и в собственную красоту. А чтобы позаботиться о своей безопасности, пошла на фотосессию с сестрой и ее подругой. Правда, их не пустили внутрь студии, и они остались ждать на улице. У фотографа и студия, и его квартира - это одно помещение, и он использует оба пространства для фотосессий", - рассказала Коваль

Когда они начали фотографироваться, ничто не предвещало беды. Пока Ктиторчук не стал уговаривать девушку раздеться. Девушка голой позировать не хотела. И фотограф начал манипулировать и давить на девушку.

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"Эти трюки таки подействовали .. и помню следующее - как я уже сижу на ступеньках голая. Страшно стыжусь. Не от того, что я некрасивая, а от того, что чужие глаза смотрят на мои интимные места. Выставляя каждый пальчик, наклон головы или положения колена, он касается меня, будто это нужно для удачного фото. Помню, как он учил меня жизни, говоря: "чтобы сделать мужчин счастливыми - лучше мне убрать волосы со своей интимной зоны "(ага, я сюда именно за такими советами пришла) .. А дальше помню, как он уже проник в меня пальцем. Причем я не то, что не давала согласия, это произошло так внезапно, что я не поняла, что происходит", - добавила девушка.

После этого фотограф хотел касаться ее груди. Светлана пыталась отстраниться, на что Ктиторчук сказал: "Если уже впустила внутрь, то чего же не даешь грудь?". После этого, вспоминает Светлана, фотограф потянул ее на второй этаж, где у него была кровать.

"Силы были неравны, и скоро мы оказались в его постели. В этот момент я безумно молилась. Молила Бога сделать чудо и защитить меня. Просила и этого мужлана остановиться. Раз сто сказала "Пожалуйста, не надо!". Плакала и просила. Он положил меня на бок, и сам лег лицом ко мне. Помню, с ужасом почувствовала, как его член касается моего дрожащего тела. Вдруг он замер. А я выпрыгнула из кровати и побежала вниз по лестнице", - поделилась Светлана

Святошинский районный суд Киева избрал фотографу Александру Ктиторчуку меру пресечения - два месяца за решеткой без права на залог. В прокуратуре говорят, что мужчина развращал и насиловал несовершеннолетних. Заседание по делу 56-летнего фотографа сделали закрытым. Он все обвинения отвергает.

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