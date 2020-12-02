Микроавтобус без водителя сбил на тротуаре женщину. Она умерла

В Виннице на ул. Келецкой неуправляемый микроавтобус Renault Master сбил на тротуаре 74-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в больнице.
Авария произошла днем 1 декабря, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"28-летний водитель оставил машину припаркованной на стоянке и пошел в магазин. После этого микроавтобус начал самовольно двигаться и совершил наезд на пожилую женщину, которая находилась на тротуаре впереди. В результате жительница областного центра от полученных телесных повреждений скончалась в больнице во время оказания медицинской помощи", - сказано в сообщении.
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Полиция назначила ряд экспертиз, в ходе которых установят причину ДТП.
Следователи открыли уголовное производство. За такое правонарушение может грозить до 8 лет тюрьмы.
На столичной площади Независимости неуправляемый внедорожник Land Rover выехал на пешеходную зону и спустился к остановке. Там были люди. Остановился на дороге, протаранив 5 авто. Погибли 2 женщины - 30-летняя Алла Сорока из Винницы и 79-летняя киевлянка. Еще 4 человека травмированы, трое из них были в побитом авто.
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