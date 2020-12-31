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четверг, 31 декабря 2020 23:01

Микитася взяли под стражу без права на залог

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Микитася взяли под стражу без права на залог
31 декабря Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего нардепа и президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася. Фото: segodnya.ua

Бывшего нардепа и президента корпорации "Укрбуд" Максима Микитася взяли под стражу без права на залог. Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева 31 декабря.

Микитася подозревают в заказе похищения своего адвоката. Под арестом он будет до 27 февраля 2021 года.

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На аресте настаивала сторона обвинения. Потому что застройщик может влиять на свидетелей. Вместе с тем защита подсудимого говорила, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте, пишет "Обозреватель".

Адвокаты Микитася заявили, что будут обжаловать решение суда.

30 декабря суд собрался для рассмотрения меры пресечения для экс-нардепа, однако Максим Микитась не явился и заседание переносили на несколько часов. Сам подозреваемый объяснял это тем, что ему не сообщили о судебном заседании. Под вечер он же явился туда, но меру пресечения так и не выбрали - защита заявила об отводе судьи. 31 декабря суд продолжил заседание. Микитась прибыл в суд в 9:00, но на рассмотрение ходатайства не появился. Поэтому сторона обвинения подала ходатайство о принудительном приводе. После этого Микитась таки появился в суде - в сопровождении силовиков НАБУ.

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